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Фирменное празднование: Беллингем удостоится собственного логотипа от известного бренда

Компания вдохновилась звездным игроком Реала.
Вчера, 22:04
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Известный производитель спортивной экипировки Adidas решил посвятить уникальный логотип полузащитнику мадридского Реала и сборной Англии Джуду Беллингему.

Немецкая компания пойдет по стопам Nike с его лого легендарного баскетболиста Майкла Джордана, но использует для этого звездного хавбека "сливочных".

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Производитель собирается выпустить новую версию знаменитых бутс Predator с уникальным логотипом Беллингема, который будет в виде силуэта футболиста во время его фирменного празднования голов с разведенными в стороны руками.

Ранее сообщалось, что Беллингем, выходя на поле, каждый раз нарушает специфическое правило Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид джуд беллингем

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