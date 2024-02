Фирменное празднование: Беллингем удостоится собственного логотипа от известного бренда

Известный производитель спортивной экипировки Adidas решил посвятить уникальный логотип полузащитнику мадридского Реала и сборной Англии Джуду Беллингему.

Немецкая компания пойдет по стопам Nike с его лого легендарного баскетболиста Майкла Джордана, но использует для этого звездного хавбека "сливочных".

Читай также: Сикан, Бекхэм и...Месси: кто празднует голы "как Беллингем"

Производитель собирается выпустить новую версию знаменитых бутс Predator с уникальным логотипом Беллингема, который будет в виде силуэта футболиста во время его фирменного празднования голов с разведенными в стороны руками.

🚨🚨| NEW: Adidas will release a signature logo for Jude Bellingham.



Adidas is preparing launch of Predator 24 signature shoe for Jude Bellingham, with the introduction of his very own logo.



[@Footy_Headlines] pic.twitter.com/BsGRxnUMNt