Луческу назвав умову, за якої повернеться до тренерської кар'єри

Бывший главный тренер Динамо и Шахтера Мирча Луческу заявил, что не собирается уходить на пенсию.

Специалист признался, что может возглавить только клуб, но для этого он должен быть готовым.

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“Не планирую ли я возвращаться? Это будет зависеть от моего физического и психического состояния. Я обязательно вернусь. Но только не в сборную – с этой темой покончено”, - приводит слова Луческу Digi Sport.

Напомним, Луческу ушел в отставку с поста главного тренера Динамо в ноябре после поражения от Шахтера (0:1).

Ранее румын сообщил, когда вернется к тренерской деятельности.

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