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Артета высказался о возможном продлении контракта с Жоржиньо

Испанский специалист оценил важность игрока для "канониров".
Сегодня, 09:22
Жоржиньо / Getty Images
Жоржиньо / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета оценил возможность продления контракта с Жоржиньо.

"Я очень доволен им, это все, что я могу сказать: контракт заключается в управлении Эду и советом директоров".

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"Его влияние и способность влиять на игру в больших матчах огромны", - приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету 32-летнего итальянца один ассист в 14-ти играх АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал жоржиньо Микель Артета

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