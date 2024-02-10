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Форвард Лацио отметился 200-м голом в рамках Серии А

Чиро Иммобиле занимает восьмую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата.
Сегодня, 20:43
Чиро Иммобиле / Getty Images
Чиро Иммобиле / Getty Images

Чиро Иммобиле отметился юбилейным двухсотым голом в рамках Серии А, пишет Opta.

Итальянский нападающий забил в ворота Кальяри на 49-й минуте и помог своей команде приблизиться к зоне еврокубков.

Для Иммобиле этот гол стал двухсотым в рамках Серии А, он находится на восьмом месте в списке главных бомбардиров в истории чемпионата.

Пять голов отделяют Чиро от легенды итальянского футбола Роберто Баджо, а возглавляет список экс-форвард сборной Италии Сильвио Пиола.

Отметим, что всего Иммобиле провел 577 матчей, в которых отличился 327 раз.

Ранее также сообщалось, что Трент установил рекорд АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чиро Иммобиле

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