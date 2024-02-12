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Президент Милана - о сокращении Серии А: Мы должны защитить наших игроков

Возможно, что в ближайшем будущем в высшем итальянском дивизионе станет на две команды меньше.
Сегодня, 11:58
Паоло Скарони / Getty Images
Паоло Скарони / Getty Images

Недавно Ювентус, Интер и Милан выступили за то, чтобы количество команд-участниц Серии А было сокращено с 20 до 18.

Президент "россонери" Паоло Скарони объяснил позицию своего клуба.

"Я не знаю, как это, в конце концов, будет работать, мы обсудим это сегодня, и я надеюсь, что мы найдем решение", - приводит слова президента Милана Джанлука Ди Марцио.

"У нас уже был чемпионат из 18 команд. Вообще я также помню, что у нас было 16 команд. Мы хотим избежать чрезмерного количества матчей. Мы слишком много играем, это проблема для того, чтобы защищать наших игроков, которые являются нашими активами".

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Напомним, что днем ранее Милан на своем поле обыграл Наполи и приблизился к Ювентусу, который идет вторым на расстояние одного очка. Однако у "бьянконери" есть матч в запасе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А паоло скарони

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