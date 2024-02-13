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Кроос оценил возможность возвращения в Баварию

Хавбек пока ничего не решил касательно своего будущего.
Сегодня, 14:33
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Тони Кроос оценил возможность своего возвращения в Баварию.

Напомним, что немец хоть и остается важным игроком мадридского Реала, ставку в клубе делают уже не на него. А потому Тони уйдет из Реала этим летом, когда закончится его контракт.

Кроос заявил в разговоре с журналистами, что возвращение в Баварию маловероятно, однако, на самом деле, футболист пока сам не знает, что ожидает его в будущем.

"Для меня всегда большая честь, когда кто-то хочет видеть меня в своей команде, независимо от того, правда ли это. Но в данном случае я могу четко сказать, что этого не произойдет.

Я всегда говорю вам правду, а правда заключается в том, что я не знаю. Я думаю о том, что я хочу делать. Я еще ничего не решил. Меня радует, что люди хотят, чтобы я играл еще один год, это лучше, чем наоборот, когда они хотят, чтобы я завершил карьеру! Это зависит от многих вещей.

Я хочу завершить свою карьеру на самом высоком уровне. Я наслаждаюсь моментом. Я заслуживаю немного больше времени, чтобы принять решение, я хочу, чтобы оно было правильным. И то же самое насчет сборной. Я думаю об этом, но как с моим продолжением, я не знаю", - приводит слова немца 90Min.

Ранее также сообщалось, что Челси не отпустил Мудрика в Баварию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос

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