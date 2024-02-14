Бывший полузащитник сборной Украины стал игроком словацкого клуба

Экс-хавбек сборной Украины Игорь Харатин сменил клубную прописку.

Украинский футболист перебрался в словацкий ДАК 1904. Об этом сообщает пресс-служба коллектива из Дунайской Стреды.

Харатин перешел в новую команду на правах свободного агента после разрыва контракта с Легией Варшава. С ДАКом соглашение подписано до конца сезона с возможностью продления на год.

Отметим, что подопечные Сиско Муньоса усилились зимой и украинским центрбеком Тарасом Качарабой, а спортивным директором клуба является член тренерского штаба сборной Украины Глеб Платов.

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