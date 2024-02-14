"Я знаю, что это будет сложно": Конте рассказал о своих целях на будущее

Антонио Конте рассказал, какие цели он поставил перед собой.

Очевидно, что больше всего итальянский специалист мечтает о победе в Лиге чемпионов, хотя и понимает, что это будет очень непросто.

"Честно говоря, я хотел бы однажды выиграть Лигу чемпионов в качестве тренера. Но я знаю, что это очень сложно. Люди думают, что это просто, но ты должен оставаться в правильном клубе, клубе, который соответствует твоим амбициям, клубе, который готов сделать последний шаг к победе в Лиге чемпионов. Посмотрите на Манчестер Сити. У них ушло семь лет, не так ли?

Я бы хотел подарить эту радость своему отцу. Он сказал мне: "Я хочу увидеть, как ты выиграешь Лигу чемпионов". Это непросто, но у каждого может быть мечта", – приводит слова Конте The Telegraph.

Отметим, что итальянец находится без работы после того, как был уволен из Тоттенхэма.

Ранее также тренер сборной Аргентины не стал отрицать возможность возглавить клуб МЛС.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!