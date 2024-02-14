iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Я знаю, что это будет сложно": Конте рассказал о своих целях на будущее

Итальянский тренер мечтает выиграть Лигу чемпионов.
Вчера, 23:15
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Антонио Конте рассказал, какие цели он поставил перед собой.

Очевидно, что больше всего итальянский специалист мечтает о победе в Лиге чемпионов, хотя и понимает, что это будет очень непросто.

"Честно говоря, я хотел бы однажды выиграть Лигу чемпионов в качестве тренера. Но я знаю, что это очень сложно. Люди думают, что это просто, но ты должен оставаться в правильном клубе, клубе, который соответствует твоим амбициям, клубе, который готов сделать последний шаг к победе в Лиге чемпионов. Посмотрите на Манчестер Сити. У них ушло семь лет, не так ли?

Я бы хотел подарить эту радость своему отцу. Он сказал мне: "Я хочу увидеть, как ты выиграешь Лигу чемпионов". Это непросто, но у каждого может быть мечта", – приводит слова Конте The Telegraph.

Отметим, что итальянец находится без работы после того, как был уволен из Тоттенхэма.

Ранее также тренер сборной Аргентины не стал отрицать возможность возглавить клуб МЛС.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонио Конте

Статьи по теме

Конте: Праздновать четвертое место с Тоттенхэмом было странно, для меня это не успех Конте: Праздновать четвертое место с Тоттенхэмом было странно, для меня это не успех
Экс-тренер Челси опроверг слухи о контактах с Барселоной Экс-тренер Челси опроверг слухи о контактах с Барселоной
Барселона может заменить Хави экс-тренером Челси и Интера Барселона может заменить Хави экс-тренером Челси и Интера
Бывший тренер Ювентуса и Интера возглавит летом Милан Бывший тренер Ювентуса и Интера возглавит летом Милан
Помочь журналистам

Видео

Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов
Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдет мужская индивидуальная гонка
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:54
Голливудская звезда обратился с просьбой к французской Лиге 2
Лига Чемпионов00:54
Голы Мбаппе и Баркало в обзоре матча ПСЖ - Реал Сосьедад
Бокс00:34
Хэйни: Наш бой с Гарсией станет крупнейшим в 2024 году
Европа00:26
Роналду сравнялся с Месси по одному из показателей
Лига Чемпионов00:10
Лига чемпионов: Лацио обыграл Баварию, ПСЖ победил Реал Сосьедад
Вчера, 23:55
Европа23:55
Ошибка Упамекано позволила Лацио обыграть Баварию
Лига Чемпионов23:54
ПСЖ благодаря голам Мбаппе и Баркола победил Реал Сосьедад
Лига Европы23:31
"Мы в кризисе результатов": Гаттузо высказался о матче с Шахтером
Европа23:15
"Я знаю, что это будет сложно": Конте рассказал о своих целях на будущее
Киберспорт23:13
Европейский RMR-турнир. Группа А: NAVI разгромили поляков, FaZe и G2 прошли дальше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK