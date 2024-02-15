Не сбывшиеся мечты: Конте рассказал, кого в свое время хотел подписать в Челси

Бывший тренер Челси Антонио Конте рассказал, кем в свое время хотел усилить состав лондонского клуба.

"Для меня сейчас невозможно работать в команде, направленной на развлечения, потому что ты все ожидаются от тебя побед. Я люблю свое прошлое, но в то же время ожидания от тебя всегда очень высоки, и если ты не выиграешь – ты терпишь неудачу. Лучший вариант – развлечь и выиграть.

Это нелегко. Гвардиола – лучший тренер в мире. Когда лучший тренер в мире сочетается с клубом, который может поддержать его и может инвестировать, чтобы получить важных игроков для улучшения команды каждый сезон, потому что они хотят быть на вершине мира – с ними очень сложно конкурировать".

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"Я всегда приходил в клубы, которые были в тяжелой ситуации. Я всегда строю. После моего первого сезона в Челси мы выиграли титул, могли стать доминантными в Англии. Мы разговаривали с Лукаку и ван Дейком – эти два игрока могли изменить ситуацию", - заявил итальянец в интервью The Telegraph.

Напомним, Конте работал в Челси с 2016 по 2018-й год, выиграв за это время с командой чемпионат Англии и Кубок Англии.

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