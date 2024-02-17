Лион - Ницца 1:0: обзор матча и результат игры 16.02.2024

В пятницу, 16 февраля, на Парк Олимпик Лионне состоялся матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором сошлись Лион и Ницца.

Гости на правах более сильного коллектива владели инициативой, однако она им ничего не принесла.

Нельзя сказать, что и у хозяев поля много что получалось. И тем ироничнее тот факт, что "ткачи" умудрились забить победный гол своим первым же и единственным попаданием в створ ворот соперника.

На 22-й минуте Эрнест Нуама получил мяч практически у линии ворот и прострелил на 11-метровую отметку, где Орель Мангала ударом в касание поразил левый верхний угол ворот Марчина Булки.

После перерыва Лион реже ходил в атаку, в то время как Ницца наоборот увеличила количество своих выпадов. Но подопечным Франческо Фариоли не удалось вырвать даже ничью.

Таким образом Лион выиграл свой третий матч подряд, что позволило ему подняться на одиннадцатую строчку, имея теперь 25 очков.

Ницца же потерпела третье поражение в пяти матчах, отставая от лидера в лице ПСЖ на одиннадцать баллов. При этом у парижан еще есть матч в запасе.

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Статистика матча Лион - Ницца 22-го тура Лиги 1

Лион - Ницца 1:0

Гол: Мангала, 22.

Ожидаемые голы (xG): 1,12 - 0,84

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 9 - 20

Удары в створ: 1 - 6

Фолы: 8 - 12

Лион: Лопеш - Мэйтленд-Найлз, Мата, Чалета-Цар, Тальяфико - Какере, Матич, Мангала (Фофана, 74) - Нуама (Шерки, 79), Ляказетт, Бенрахма (Орбан, 74).

Ницца: Булка - Лотомба, Тодибо, Ндаишимие (Клод-Морис, 59), Бар - Сансон (Луше, 71), Росарио, Тюрам - Лаборд (Бога, 59), Гессан (Моффи, 59), Шо (Бальде, 81).

Предупреждение: Ндаишимие.

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