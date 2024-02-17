iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лион - Ницца 1:0: обзор матча и результат игры 16.02.2024

"Ткачи" сумели переиграть вторую команду чемпионата Франции.
Сегодня, 00:28
Лион - Ницца / Getty Images
Лион - Ницца / Getty Images

В пятницу, 16 февраля, на Парк Олимпик Лионне состоялся матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором сошлись Лион и Ницца.

Гости на правах более сильного коллектива владели инициативой, однако она им ничего не принесла.

Нельзя сказать, что и у хозяев поля много что получалось. И тем ироничнее тот факт, что "ткачи" умудрились забить победный гол своим первым же и единственным попаданием в створ ворот соперника.

На 22-й минуте Эрнест Нуама получил мяч практически у линии ворот и прострелил на 11-метровую отметку, где Орель Мангала ударом в касание поразил левый верхний угол ворот Марчина Булки.

После перерыва Лион реже ходил в атаку, в то время как Ницца наоборот увеличила количество своих выпадов. Но подопечным Франческо Фариоли не удалось вырвать даже ничью.

Таким образом Лион выиграл свой третий матч подряд, что позволило ему подняться на одиннадцатую строчку, имея теперь 25 очков.

Ницца же потерпела третье поражение в пяти матчах, отставая от лидера в лице ПСЖ на одиннадцать баллов. При этом у парижан еще есть матч в запасе.

Читай также: Интер деклассировал худшую команду Серии А

Статистика матча Лион - Ницца 22-го тура Лиги 1

Лион - Ницца 1:0
Гол: Мангала, 22.

Ожидаемые голы (xG): 1,12 - 0,84
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 9 - 20
Удары в створ: 1 - 6
Фолы: 8 - 12

Лион: Лопеш - Мэйтленд-Найлз, Мата, Чалета-Цар, Тальяфико - Какере, Матич, Мангала (Фофана, 74) - Нуама (Шерки, 79), Ляказетт, Бенрахма (Орбан, 74).

Ницца: Булка - Лотомба, Тодибо, Ндаишимие (Клод-Морис, 59), Бар - Сансон (Луше, 71), Росарио, Тюрам - Лаборд (Бога, 59), Гессан (Моффи, 59), Шо (Бальде, 81).

Предупреждение: Ндаишимие.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион ницца Лига 1

Статьи по теме

ПСЖ без особых проблем одолел Лилль ПСЖ без особых проблем одолел Лилль
"Почему вы не вызываете японца?": жена Макрона шокировала Дешама своим вопросом "Почему вы не вызываете японца?": жена Макрона шокировала Дешама своим вопросом
Бензема может вернуться в родной клуб Бензема может вернуться в родной клуб
Роналду: Саудовская лига уже лучше, чем чемпионат Франции Роналду: Саудовская лига уже лучше, чем чемпионат Франции
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира прошла одиночная смешанная эстафета
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 101:01
General Motors хотят, чтобы Андретти-Кадиллак попали в Формулу 1 в 2028 году
Европа00:41
Мартинес ответил на вопрос о новом контракте с Интером
Европа00:28
Лион продолжает свой подъем со "дна" за счет победы над Ниццей
Европа00:01
Интер деклассировал худшую команду Серии А
Вчера, 23:31
Европа23:31
Манчестер Юнайтед договорился с городскими властями о "восстановлении территории" вокруг Олд Траффорд
Европа23:15
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует после невероятного старта сезона
Европа22:54
"Челси не было в списке моих интересов": Азар рассказал, что заставило его перейти в лондонский клуб
Европа22:48
Алиссон выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Европа22:26
Почеттино объяснил, почему Мудрик стал меньше играть в Челси
Европа22:13
Хавбек Мачнестер Юнайтед сыграет за сборную Англии U-21 на фоне интереса со стороны Ганы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK