Гвардиола извинился перед футболистом за критический комментарий в его адрес

Испанец заявил, что сожалеет о своих словах.

После своего перехода в Вест Хэм Калвин Филлипс рассказал о своей обиде на Пепа Гвардиолу.

Главный тренер Манчестер Сити однажды заявил, что хавбек вернулся с чемпионата мира в Катаре "с лишним весом" и что он не будет играть и тренироваться, пока не вернется в форму.

В преддверии перенесенного матча против Брентфорда испанский наставник "горожан" принес свои извинения за подобный комментарий, сообщает The Telegraph.

На вопрос, сожалеет ли он о своих комментариях, Гвардиола ответил: "Да, мне очень жаль. Раз в восемь лет – это неплохо. Но мне очень жаль. Я извиняюсь перед ним. Я прошу прощения. Мне очень жаль".

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Матч между Манчестер Сити и Брентфордом состоится во вторник, 20 февраля. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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