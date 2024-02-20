iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Русин получил третьего за сезон тренера в Сандерленде

"Черные коты" второй раз за последние месяцы сменили наставника команды.
Сегодня, 08:35
Майк Доддс / Getty Images
Майк Доддс / Getty Images

Сандерленд, за который выступает украинский нападающий Назарий Русин, объявил об увольнении главного тренера Майкла Билла.

Как сообщает официальный сайт "черных котов", до конца нынешнего сезона исполняющим обязанности наставника команды был назначен Майк Доддс, который работал ассистентом в предыдущем тренерском штабе.

Билл возглавил Сандерленд лишь в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

Читай также: Русин дальним ударом спас Сандерленд от поражения полуфиналисту Кубка лиги

Для "черных котов" это уже вторая смена главного тренера в текущем сезоне - в начале декабря 2023 года клуб уволил Тони Моубрея.

На данный момент Сандерленд занимает десятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 47 очков в 33 сыгранных матчах.

Отметим, что Русин провел за первую команду Сандерленда 18 поединков во всех турнирах, отличившись двумя голами и одним ассистом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд чемпионшип Назарий Русин

Статьи по теме

Русин дальним ударом спас Сандерленд от поражения полуфиналисту Кубка лиги Русин дальним ударом спас Сандерленд от поражения полуфиналисту Кубка лиги
Русин отметился перым дублем за Сандерленд Русин отметился перым дублем за Сандерленд
Фанаты Сандерленда устроили акцию протеста на матче против Ньюкасла Фанаты Сандерленда устроили акцию протеста на матче против Ньюкасла
Русин отличился дебютным голом за Сандерленд Русин отличился дебютным голом за Сандерленд
Помочь журналистам

Видео

Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона
Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Европа10:50
Наполи определился с будущим своего главного бомбардира
Европа10:47
Автор победного гола в финале Чемпионата мира 1990 года умер в возрасте 63 лет
Олимпийские виды10:27
Сборная Украины заняла последнее место в группе на ЧМ по настольному теннису
Бокс10:10
Легенда против воина: представлено яркое промо боя Ломаченко - Камбосос
Украина09:59
Александрия вслед за Вересом объявила о возвращении фанов на свои матчи
Киберспорт09:48
Европейский RMR-турнир. Группа B: Monte начнет игровой день, Vitality выйдут на мажор, если обыграют россиян
Лига Чемпионов09:30
Лига чемпионов: Интер примет Атлетико, ПСВ встретится с Боруссией Дортмунд
Европа09:19
Сына Шевченко внесли в резервный список сборной Украины
Бокс08:59
Нганну признался, попытается ли он нокаутировать Джошуа
Европа08:35
Русин получил третьего за сезон тренера в Сандерленде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK