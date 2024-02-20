Русин получил третьего за сезон тренера в Сандерленде

"Черные коты" второй раз за последние месяцы сменили наставника команды.

Сандерленд, за который выступает украинский нападающий Назарий Русин, объявил об увольнении главного тренера Майкла Билла.

Как сообщает официальный сайт "черных котов", до конца нынешнего сезона исполняющим обязанности наставника команды был назначен Майк Доддс, который работал ассистентом в предыдущем тренерском штабе.

Билл возглавил Сандерленд лишь в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

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Для "черных котов" это уже вторая смена главного тренера в текущем сезоне - в начале декабря 2023 года клуб уволил Тони Моубрея.

На данный момент Сандерленд занимает десятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 47 очков в 33 сыгранных матчах.

Отметим, что Русин провел за первую команду Сандерленда 18 поединков во всех турнирах, отличившись двумя голами и одним ассистом.

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