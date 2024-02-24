Основной защитник Реала вернулся в общую группу после травмы

Тренерский штаб Реала в ближайшее время сможет рассчитывать на основного защитника команды Антонио Рюдигера.

30-летний центрбек восстановился от травмы и работал в общей группе во время последней тренировки перед матчем Ла Лиги с Севильей, который состоится в воскресенье, 25 февраля, сообщает El Chiringuito TV.

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Немецкий футболист не играл с начала февраля после того, как ему диагностировали повреждение латеральной широкой мышцы левого бедра.

В нынешнем сезоне Рюдигер провел в составе мадридской команды во всех турнирах 30 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что форвард Реала пропустит несколько недель из-за травмы.

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