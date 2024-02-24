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Бензема ответил на слухи о возможном возвращении в Европу

Француз однозначно высказался на тему смены команды.
Сегодня, 17:51
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема прокомментировал слухи о возможном возвращении в европейский чемпионат.

"Я вернулся и теперь мне лучше. История насчет моего отъезда не соответствует действительности, я счастлив в Саудовской Аравии.

У меня нет никаких проблем с Гальярдо. Все, кто говорят, что я хочу вернуться в Европу – лжецы".

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"Я очень счастлив в Аль-Иттихаде. Со своей стороны у меня нет ни с кем никаких проблем. Спросите тренера о моем отсутствии, я был готов к сбору в Дубае", — сказал Бензема в интервью Goal.

В текущем сезоне на счету 36-летнего француза 9 голов и 5 ассистов в 16 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Аль-Иттихад

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