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Бавария включила в шорт-лист бывшего тренера Челси и Интера

Конте рассматривается в качество нового рулевого, но итальянец пока не в приоритете.
Сегодня, 19:50
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

По информации инсайдера Матео Моретто, Бавария рассматривает возможность назначения Антонио Конте главный тренером после завершения текущего сезона.

При этом, итальянский специалист не является приоритетным кандидатом для мюнхенского клуба, который в настоящее время нацелен на подписание Хаби Алонсо из Байера.

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Сам Конте предпочел бы остаться в Италии и возглавить команду Серии А, но также не исключает возможности перейти в Баварию.

Напомним, сейчас итальянец находится без работы после ухода из Тоттенхэма в марте 2023 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Антонио Конте

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