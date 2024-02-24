Бавария включила в шорт-лист бывшего тренера Челси и Интера

Конте рассматривается в качество нового рулевого, но итальянец пока не в приоритете.

По информации инсайдера Матео Моретто, Бавария рассматривает возможность назначения Антонио Конте главный тренером после завершения текущего сезона.

При этом, итальянский специалист не является приоритетным кандидатом для мюнхенского клуба, который в настоящее время нацелен на подписание Хаби Алонсо из Байера.

Читай также: Нагельсманн объяснил тренерскую ситуацию в Баварии

Сам Конте предпочел бы остаться в Италии и возглавить команду Серии А, но также не исключает возможности перейти в Баварию.

Напомним, сейчас итальянец находится без работы после ухода из Тоттенхэма в марте 2023 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!