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Мудрик остался в запасе Челси на финал Кубка лиги с Ливерпулем

Украинцу не нашлось места в старте на решающий кубковый поединок.
Сегодня, 16:35
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В воскресенье, 25 февраля, Челси встретится с Ливерпулем на Уэмбли в финальном матче Кубка английской лиги.

Перед поединком главный тренер "синих" Маурисио Почеттино огласил стартовый состав своей команды, оставив на скамейке запасных Михаила Мудрика.

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Отметим, что украинский вингер не появлялся на поле в последних трех матчах Челси.

Всего в текущем сезоне Мудрик провел за лондонцев во всех турнирах 25 матчей, отличившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Финал Кубка лиги между Челси и Ливерпулем начнется в 17:00 по киевскому времени.

На ISPORT доступен прогноз на финал Кубка английской лиги Челси - Ливерпуль.

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