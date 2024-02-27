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Боссы Челси поддержали Почеттино после провала в финале Кубка лиги

По крайней мере, аргентинец в этом убеждает журналистов.
Сегодня, 16:55
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино заявил, что встречался с руководством клуба после финала Кубка лиги. 

"Все мы устали, потому что оправиться от поражения в финале нелегко. Но я рад, что все по-настоящему сосредоточены, хотят двигаться вперед и жаждут спортивного реванша, потому что разочарованы тем, что не выиграли Кубок лиги".

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"Руководство выразило свою поддержку, а после игры Тодд Боули прислал мне приятное сообщение. Я поприветствовал владельцев, когда встретил их на стадионе, а вечером встретился с Бехдадом. Мы говорили об игре и упущенной возможности. Мы были действительно хороши и создали достаточно моментов для победы, но так было с самого начала сезона", – сказал аргентинец в интервью журналисту Низаару Кинселлу.

Напомним, Челси уступил Ливерпулю в финале Кубка лиги (0:1) пропустив гол на 118-й минуте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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