Де Дзерби - один из кандидатов на пост тренера Баварии
Кандидатура итальянца высоко ценится несколькими европейскими топ-клубами.
У экс-тренера Шахтера Роберто де Дзерби появился еще один вариант продолжения карьеры.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, итальянского специалиста рассматривают в качестве нового тренера Баварии, если не удастся договориться с Хаби Алонсо.
Новый спортивный директор клуба Макс Эберль имеет очень положительное впечатление от стиля игры де Дзерби, у которого есть опция выкупа прописана в контракте с Брайтоном.
Также отмечается, что рулевого "чаек" высоко оценивает руководство Барселоны.
Напомним, ранее сообщалось, что де Дзерби определился со своим будущим.
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