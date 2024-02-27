Де Дзерби - один из кандидатов на пост тренера Баварии

У экс-тренера Шахтера Роберто де Дзерби появился еще один вариант продолжения карьеры.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, итальянского специалиста рассматривают в качестве нового тренера Баварии, если не удастся договориться с Хаби Алонсо.

Новый спортивный директор клуба Макс Эберль имеет очень положительное впечатление от стиля игры де Дзерби, у которого есть опция выкупа прописана в контракте с Брайтоном.

Также отмечается, что рулевого "чаек" высоко оценивает руководство Барселоны.

Напомним, ранее сообщалось, что де Дзерби определился со своим будущим.

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