Президент ФИФА: Синяя карточка? Без шансов, без вариантов
Джанни Инфантино опроверг возможность введения временных наказаний.
Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о вероятности введения в футболе синей карточки.
По словам функционера, такого не произойдет ни при каких обстоятельствах.
"Синие карточки? Это тема, которой для нас не существует".
"Если вам нужен заголовок, то вот: красная карточка против синей карточки. Без шансов, без вариантов", - сказал он в интервью Sky UK.
Напомним, ранее рассматривалась возможность введения синей карточки, которая была бы для игрока удалением на 10 минут за срыв атаки или споры с арбитром.
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