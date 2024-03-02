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Президент ФИФА: Синяя карточка? Без шансов, без вариантов

Джанни Инфантино опроверг возможность введения временных наказаний.
Сегодня, 10:27
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о вероятности введения в футболе синей карточки.

По словам функционера, такого не произойдет ни при каких обстоятельствах.

"Синие карточки? Это тема, которой для нас не существует".

"Если вам нужен заголовок, то вот: красная карточка против синей карточки. Без шансов, без вариантов", - сказал он в интервью Sky UK.

Напомним, ранее рассматривалась возможность введения синей карточки, которая была бы для игрока удалением на 10 минут за срыв атаки или споры с арбитром.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джанни Инфантино

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