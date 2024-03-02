Монца - Рома 1:4: обзор матча и результат игры 02.03.2024

В субботу, 2 марта, на Бриантео прошел матч 27-го тура итальянской Серии А между Монцей и Ромой.

Гости на правах более сильной команды завладели преимуществом в первом тайме, который стал катастрофой для обеих команд в плане травм.

Сначала на 22-й минуте хозяева поля потеряли Роберто Гальярдини, а спустя пять минут игру не смог продолжить защитник "джаллоросси" Расмус Кристенсен.

Ближе к концу тайма подопечные Даниэле Де Росси выдали ударную 4-минутку, во время которой им удалось дважды расписаться в воротах Микеле Ди Грегорио.

Сначала с передачи Ромелу Лукаку отметился капитан команды Лоренцо Пеллегрини, после чего форвард к ассисту добавил гол.

Источник: Getty Images

После перерыва хозяева поля попытались вернуться в игру, но все их старания перечеркнул Пауло Дибала, красиво исполнив штрафной удар. На счету аргентинца, как и у Лукаку, гол+ассист.

В конце матча казалось, что Леандро Паредес поставил точку, реализовав пенальти, но Монца все же забила гол престижа - постарался Андреа Карбони.

За счет победы Рома поднялась на пятое место, откуда ее сможет скинуть Аталанта, если победит Болонью в своем матче 27-го тура. Монца же идет одиннадцатой, имея в активе 36 очков.

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Статистика матча Монца - Рома 27-го тура Серии А

Монца - Рома 1:4

Голы: Карбони, 87 - Пеллегрини, 38, Лукаку, 42, Дибала, 63, Паредес, 82 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 0,70 - 1,87

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 16 - 12

Удары в створ: 5 - 6

Фолы: 11 - 18

Монца: Ди Грегорио - Биринделли, Мари, Кальдирола (Донати, 85), А. Карбони - Гальярдини (В. Карбони, 22), Бондо, Кольпани (Кирьякопулос, 46), Пессина, Мота (Мальдини, 66) - Джурич (Акпро, 85).

Рома: Свилар - Кристенсен (Челик, 27), Манчини (Хейсен, 77), Н'Дика, Анхелиньо (Смоллинг, 59) - Кристанте, Паредес, Пеллегрини (Бове, 59) - Дибала (Бальданци, 77), Лукаку, Эль-Шаарави.

Предупреждения: Бондо - Кристенсен, Анхелиньо, Свилар, Кристанте.

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