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Педри и де Йонг пропустят долговременный срок из-за травм

Барселона не сможет рассчитывать на своих лидеров.
Сегодня, 15:04
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Каталонская Барселона поделилась с фанатами информацией о травмах, которые получили Френки де Йонг и Педри в матче с Атлетиком.

Как сообщает пресс-служба "блаугранас", нидерландский полузащитник получил растяжение боковых связок правой лодыжки, а его испанский коллега испытал проблемы с четырехглавой мышцей.

Таким образом, оба игрока пропустят более месяца, что означает, что они смогут вернуться, в лучшем случае, под конец текущего сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Барселоны обвинил команду в недостатке амбициозности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Френки де Йонг Педри

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