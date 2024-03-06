"Его здесь не будет": Тренер ПСЖ сделал заявление о будущем Мбаппе

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Реал Сосьедадом (2:1) высказался о нападающем Килиане Мбаппе, который отличился в этой игре дублем.

Наставник парижан опроверг информацию, что между ним и французским форвардом существует конфликт, и в то же время фактически подтвердил, что игрок покинет команду будущим летом.

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"Безусловно (между нами нет никаких проблем. - ред.), но вы же знаете, что набрасывание д*рьма и неприятности хорошо продаются. Правда? Кого волнует правда? У меня нет проблем ни с одним игроком. Для меня он лучший игрок атаки в мире. Его невозможно остановить.

Судя по всему, в ближайшем будущем его здесь не будет, поэтому нам придется тестировать тактику с другими игроками", - цитирует Энрике RMC Sport.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Реал Сосьедад - ПСЖ (1:2).

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