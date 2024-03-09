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Тухель: Кейн - пример для подражания, он может побить бомбардирский рекорд Левандовски

У англичанина есть еще девять матчей, чтобы забить 12 голов в чемпионате Германии.
Сегодня, 20:14
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Бавария поиздевалась над Майнцем, разгромив своего оппонента со счетом 8:1 в матче 25-го тура Бундеслиги.

Одним из главных героев вечера стал форвард "ротен" Харри Кейн - англичанин оформил хет-трик.

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После матча главный тренер Баварии Томас Тухель выдал множество комплиментов своему подопечному. Он даже верит, что Кейн сможет побить бомбардирский рекорд Бундеслиги, который Роберт Левандовски установил в сезоне-2020/21, забив 41 гол.

"Я верю, что он может все. Он делает то, что делал всегда – на протяжении всей своей карьеры. Он пример для подражания, отличная личность, топ-игрок. Это подарок быть его тренером. Он каждую неделю доказывает, что это было правильное решение подписать его", - цитирует немца Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне Харри Кейн принял участие 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 36 голами и 11 ассистами. В Бундеслиге нападающий уже забил 30 голов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски Томас Тухель Харри Кейн Бавария Мюнхен

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