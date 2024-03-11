Нагельсманн определится с новым клубом до старта чемпионата Европы
Немецкий специалист хочет поскорее вернуться к работе.
Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, стремится узнать свое будущее место работы до старта Евро-2024.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немец надеется, что все уточнится перед турниром, позволяя ему полностью сосредоточиться на соревнованиях, не отвлекаясь на вопросы о своем будущем.
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Нагельсманн хотел бы объявить о своей новой команде еще до начала турнира, возможно, уже в мае или даже апреле.
Напомним, в услугах Юлиана заинтересованы Ливерпуль, Барселона, Ньюкасл и несколько других европейских клубов.
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