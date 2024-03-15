Челси летом постарается подписать нового вингера
Челси все еще рассматривает вопрос о возможном приобретении нового вингера летом, но пока не принял окончательного решения. Об этом сообщает Руди Галетти.
Менеджмент продолжает анализировать ситуацию с инвестициями на нового вингера, особенно с учетом возможного трансфера Рахима Стерлинга.
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За последний год Челси проявлял интерес к Нико Уильямсу из Атлетика, который является одним из приоритетов для клуба. Также в списке потенциальных приобретений фигурирует Майкл Олисе из Кристал Пэлас.
При этом информация о том, что Челси планирует продать Михаила Мудрика или Рахима Стерлинга этим летом, не соответствует действительности.
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