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Челси летом постарается подписать нового вингера

Лондонцы ищут, кем можно усилить состав.
Сегодня, 18:20
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Челси все еще рассматривает вопрос о возможном приобретении нового вингера летом, но пока не принял окончательного решения. Об этом сообщает Руди Галетти.

Менеджмент продолжает анализировать ситуацию с инвестициями на нового вингера, особенно с учетом возможного трансфера Рахима Стерлинга.

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За последний год Челси проявлял интерес к Нико Уильямсу из Атлетика, который является одним из приоритетов для клуба. Также в списке потенциальных приобретений фигурирует Майкл Олисе из Кристал Пэлас.

При этом информация о том, что Челси планирует продать Михаила Мудрика или Рахима Стерлинга этим летом, не соответствует действительности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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