Нападающий Тоттенхэма получит несколько вариантов продолжения карьеры

Тимо Вернер снова в центре внимания.

Тимо Вернер летом может пользоваться большой популярностью среди клубов, пишет teamtalk.

Арендованный Тоттенхэмом нападающий снова заинтересовал целый ряд клубов. В составе "шпор" Тимо показывает хорошую игру, имея 2+2 в семи матчах этого сезона.

Потсекоглу доволен немцем, потому клуб вполне может выкупить игрока, в арендном соглашении прописана сумма в 15 млн евро.

Однако и главный тренер РБ Лейпциг Марко Розе доволен прогрессом Тимо, и если "шпоры" откажутся от его подписания, то "быки" готовы дать форварду еще один шанс.

Но и это будет сделать непросто, так как игра Вернера снова привлекла к нему внимание. Среди потенцаильных покупателей даже называют Манчестер Юнайтед.

Ранее также сообщалось, что Челси летом будет искать себе вингера.

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