iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Нападающий Тоттенхэма получит несколько вариантов продолжения карьеры

Тимо Вернер снова в центре внимания.
Сегодня, 18:25
Тимо Вернер / Getty Images
Тимо Вернер / Getty Images

Тимо Вернер летом может пользоваться большой популярностью среди клубов, пишет teamtalk.

Арендованный Тоттенхэмом нападающий снова заинтересовал целый ряд клубов. В составе "шпор" Тимо показывает хорошую игру, имея 2+2 в семи матчах этого сезона.

Потсекоглу доволен немцем, потому клуб вполне может выкупить игрока, в арендном соглашении прописана сумма в 15 млн евро.

Однако и главный тренер РБ Лейпциг Марко Розе доволен прогрессом Тимо, и если "шпоры" откажутся от его подписания, то "быки" готовы дать форварду еще один шанс.

Но и это будет сделать непросто, так как игра Вернера снова привлекла к нему внимание. Среди потенцаильных покупателей даже называют Манчестер Юнайтед.

Ранее также сообщалось, что Челси летом будет искать себе вингера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тимо Вернер

Статьи по теме

Тоттенхэм официально представил нового форварда Тоттенхэм официально представил нового форварда
Вернер в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в Тоттенхэм Вернер в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в Тоттенхэм
Вернер близок к возвращению в АПЛ Вернер близок к возвращению в АПЛ
Клубы АПЛ хотят подписать форварда, которого на родине считают бездарным Клубы АПЛ хотят подписать форварда, которого на родине считают бездарным
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Канаде состоится последний мужской спринт в сезоне
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс21:00
Бокс: расписание боев
Европа20:50
Ряд игроков МЮ может вернуться к матчу с Ливерпулем
Украина20:43
Суперлига: Ровно оказалось сильнее БИПА, Галичина уступила Говерле
Европа20:30
Мудрик принял участие в челлендже по отгадыванию игроков Челси
Биатлон20:17
Бё не оставил шансов оппонентам в спринте, Пидручный в топ-10
Украина20:10
УПЛ: Александрия обыграла Ворсклу
Украина19:55
Александрия обыграла на своем поле Ворсклу
Формула 119:30
В Макларен рассказали, когда ждать первый пакет обновлений для болида
Европа19:19
Наполи намерен подписать новый контракт с ключевым игроком
Лига Чемпионов18:58
Нойер - о жеребьевке: Это будут две тяжелые игры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK