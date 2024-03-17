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Лучший бомбардир Лацио может остаться в Серии А

Интер рассматривает возможность подписания Иммобиле.
Сегодня, 13:14
Чиро Иммобиле / Getty Images
Чиро Иммобиле / Getty Images

Чиро Иммобиле может остаться в итальянском чемпионате, пишет TuttomercatoWeb.

Напомним, что форвард хочет покинуть Лацио из-за постоянных нападок фанатов, недавно они даже атаковали его семью.

Миланский Интер в данный момент прочесываент рынок в поиске потенциальных новичков, и представители "нерадзурри" встречались с агентом Иммобиле.

На текущий момент клуб располагает четырьма нападающими: Лаутаро Мартинесом, которого клуб хочет сохранить, Маркусом Тюрамом и возрастными Алексисом Санчесом и Марко Арнаутовичем.

Однако у обоих ветеранов летом истекают контракты, потому подписание Интером Иммобиле было бы неплохим с точки зрения глубины состава.

Ранее также сообщалось, что Барселона нашла очередного преемника Бускетса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чиро Иммобиле

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