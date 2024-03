Матч Аталанты и Фиорентины перенесли из-за госпитализации гендиректора бергамаски

Матч 29-го тура итальянской Серии А между Аталантой и Фиорентиной, который запланирован на 17 марта, был перенесен.

Об этом сообщили бергамаски на своем официальном сайте.

"Матч 29-го тура Серии А между Аталантой и Фиорентиной, первоначально запланированный на сегодня, 17 марта 2024 года, в 18:00 по центральноевропейскому времени, перенесен на дату, которая еще не назначена", - говорится в заявлении клуба.

As reported by the Lega Serie A, the MD29 fixture between Atalanta and Fiorentina, originally scheduled for today, March 17 2024, at 18:00 CET has been postponed to a date yet to be set.



Fans are advised not to travel to the stadium.