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Матч Аталанты и Фиорентины перенесли из-за госпитализации гендиректора бергамаски

Поединок итальянского чемпионата состоится в другой день.
Сегодня, 18:35
Джо Бароне / Getty Images
Джо Бароне / Getty Images

Матч 29-го тура итальянской Серии А между Аталантой и Фиорентиной, который запланирован на 17 марта, был перенесен.

Об этом сообщили бергамаски на своем официальном сайте.

"Матч 29-го тура Серии А между Аталантой и Фиорентиной, первоначально запланированный на сегодня, 17 марта 2024 года, в 18:00 по центральноевропейскому времени, перенесен на дату, которая еще не назначена", - говорится в заявлении клуба.

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И хотя Аталанта не сообщила о причинах переноса, Фабрицио Романо заявил, что игра была перенесена из-за проблем со здоровьем у генерального директора "богини" Джо Бароне.

По информации источника, Бароне в день матча стало очень плохо, в результате чего он был госпитализирован. Также сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

Ранее Милан на выезде обыграл Верону, за счет чего "россонери" смогли оторваться от Ювентуса, единолично заняв второе место чемпионата Италии..

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина аталанта Серия А

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