Матч Аталанты и Фиорентины перенесли из-за госпитализации гендиректора бергамаски

Поединок итальянского чемпионата состоится в другой день.

Матч 29-го тура итальянской Серии А между Аталантой и Фиорентиной, который запланирован на 17 марта, был перенесен.

Об этом сообщили бергамаски на своем официальном сайте.

"Матч 29-го тура Серии А между Аталантой и Фиорентиной, первоначально запланированный на сегодня, 17 марта 2024 года, в 18:00 по центральноевропейскому времени, перенесен на дату, которая еще не назначена", - говорится в заявлении клуба.

As reported by the Lega Serie A, the MD29 fixture between Atalanta and Fiorentina, originally scheduled for today, March 17 2024, at 18:00 CET has been postponed to a date yet to be set.



Fans are advised not to travel to the stadium. — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 17, 2024

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И хотя Аталанта не сообщила о причинах переноса, Фабрицио Романо заявил, что игра была перенесена из-за проблем со здоровьем у генерального директора "богини" Джо Бароне.

По информации источника, Бароне в день матча стало очень плохо, в результате чего он был госпитализирован. Также сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

Ранее Милан на выезде обыграл Верону, за счет чего "россонери" смогли оторваться от Ювентуса, единолично заняв второе место чемпионата Италии..

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