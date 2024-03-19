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Защитник Арсенала покинет клуб этим летом

Стороны не будут продолжать сотрудничество, продолжающееся с 2020 года.
Сегодня, 11:07
Седрик Соареш / Getty Images
Седрик Соареш / Getty Images

Будущим летом Арсенал лишится одного из игроков линии обороны.

Как сообщает Фабрицио Романо, Седрик Соареш покинет лондонский клуб на правах свободного агента, решение уже было принято.

Португальский фулбек остается полностью преданным "канонирам" до конца его контракта, который он намерен добросовестно отработать.

По информации источника, многие клубы Европы заинтересованы в 32-летнем защитнике.

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Седрик Соареш присоединился к Арсеналу в январе 2020 года на правах аренды из Саутгемптона. Тем же летом он стал полноправным игроком лондонского коллектива. Вторую часть прошлого сезона он провел в аренде в Фулхэме.

В нынешнем сезоне Седрик принял участие лишь в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: седрик Арсенал Лондон

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