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Форвард Тоттенхэма: Психолог помогает улучшить результаты на поле

Ришарлисон призвал своих коллег обращаться к специалистам, если они чувствуют потребность в этом.
Сегодня, 11:11
Ришарлисон / Getty Images
Ришарлисон / Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Ришарлисон поделился мыслями о важности того, чтобы следить за своим ментальным здоровьем.

По словам бразильца, работа с психологом может улучшить результаты на поле.

"Психологический аспект является чрезвычайно важным для футболистов.

Я еженедельно встречаюсь со своим психологом, она мне очень помогает.

Игроки должны понимать, что психолог может быть очень важным, он действительно помогает улучшить результаты на поле", - заявил Ришарлисон.

Напомним, ранее сообщалось, что у одноклубника и конкурента Ришарлисона Тимо Вернера есть несколько вариантов продолжения карьеры.

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