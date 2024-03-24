Нагельсманн - о голе Виртца: Розыгрыш с центра поля так и планировался
Главный тренер сборной Германии прокомментировал вчерашний матч против сборной Франции.
Напомним, подопечные Юлиана Нагельсманна неожиданно одолели своих соседей. Уже на восьмой секунде Флориан Виртц открыл счет, а затем голом отметился и Кай Хавертц.
Нагельсманн отметил, что гол Виртца стал результатом работы тренера по стандартам, а в целом он доволен своей командой.
"Команда заслуживает огромной похвалы, мы показали очень хорошую игру, в частности, в первые 25 минут, когда могли забить больше одного гола.
Розыгрыш с центра поля так и планировался – благодаря нашему тренеру по стандартам Мадсу Буттгерайту все было здорово подготовлено и исполнено.
Во втором тайме мы вновь усилили натиск и имели три-четыре очень хороших момента. И даже после ряда замен у Ундава и Миттельштедта были отличные шансы. В целом я очень доволен", – приводит слова специалиста Bayern & Germany.
Ранее также тренер сборной Исладнии высказался в войне в Украине.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!