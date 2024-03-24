Нагельсманн - о голе Виртца: Розыгрыш с центра поля так и планировался

Главный тренер сборной Германии прокомментировал вчерашний матч против сборной Франции.

Напомним, подопечные Юлиана Нагельсманна неожиданно одолели своих соседей. Уже на восьмой секунде Флориан Виртц открыл счет, а затем голом отметился и Кай Хавертц.

Нагельсманн отметил, что гол Виртца стал результатом работы тренера по стандартам, а в целом он доволен своей командой.

"Команда заслуживает огромной похвалы, мы показали очень хорошую игру, в частности, в первые 25 минут, когда могли забить больше одного гола.

Розыгрыш с центра поля так и планировался – благодаря нашему тренеру по стандартам Мадсу Буттгерайту все было здорово подготовлено и исполнено.

Во втором тайме мы вновь усилили натиск и имели три-четыре очень хороших момента. И даже после ряда замен у Ундава и Миттельштедта были отличные шансы. В целом я очень доволен", – приводит слова специалиста Bayern & Germany.

Ранее также тренер сборной Исладнии высказался в войне в Украине.

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