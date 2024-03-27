Главный бомбардир Милана достиг соглашения о переходе в клуб из США
Форвард Милана Оливье Жиру покинет команду после завершения нынешнего сезона.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, 37-летний нападающий сборной Франции и американский клуб Лос-Анджелес достигли устной договоренности о будущем сотрудничестве.
Контракт игрока с представителем МЛС будет рассчитан до декабря 2025 года.
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По информации источника, пока стороны ничего не подписывали, но работа над сделкой близка к завершению.
Отметим, что действующий контракт француза с "россонери" рассчитан до июня 2024 года.
В нынешнем сезоне Жиру провел за Милан 36 матчей во всех турнирах, отличившись 14 голами и девятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Милан и Интер могут временно сменить стадион в 2026 году.
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