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Шевченко: Ребров принял сборную Украины в очень тяжелый момент и полностью изменил ее

Глава УАФ похвалил руководителя "желто-голубых" за работу в отборочном цикле на Евро-2024.
Сегодня, 14:51
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался о проходе национальной команды на Евро-2024 в Германии.

Функционер отметил работу главного тренера "желто-голубых" Сергея Реброва, который, по мнению Шевченко, принял команду в очень сложный момент.

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"С Исландией был очень сложный матч. Понимаем, что когда ты допускаешь какую-то ошибку, она может тебе стоить очень много. Было видно какую-то нервозность, но во втором тайме уже начали контролировать мяч, ребята взяли игру под контроль. Очень хороший гол Цыганкова, в первой игре нам его не хватало.

Очень рад за Мудрика, который забил второй гол, он набирает обороты. Будем ждать от него лучшего на Евро.

У нас была стопроцентная вера в наших футболистов, в тренерский состав.

Сергей Станиславович проделал невероятную работу. Он принял команду в очень тяжелый момент и полностью изменил ее. У команды появился крепкий характер.

Было очень важно, что даже проигрывая 0:1, мы понимали, что не сломаемся и будем играть до конца. Команда все сделала. В этом отборочном цикле мы видели очень много камбэков, но этот, думаю, был самый лучший. Мы верили в нашу победу, верили в нас. У нас очень талантливые люди, мы сможем преодолеть все", - заявил Шевченко в комментарии для Youtube-канала УАФ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Сергей Ребров

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