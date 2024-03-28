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Тонали, уже отбывающего дисквалификацию, обвинили в нарушении правил ставок

Итальянскому полузащитнику Ньюкасла грозит новое наказание.
Сегодня, 21:59
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения полузащитнику Ньюкасла Сандро Тонали в нарушении правил ставок.

Предполагается, что 23-летний игрок в период с 12 августа по 12 октября 2023 года сделал 50 ставок на футбольные матчи.

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Как сообщает пресс-служба FA, у итальянца есть время до 5 апреля, чтобы ответить на обвинения.

Напомним, что в октябре 2023 года Тонали получил десятимесячную дисквалификацию за нелегальные ставки. Также его обязали пройти восьмимесячный курс реабилитации от лудомании.

Отстранение от футбола для итальянца действует до 27 августа 2024 года, из-за чего он пропустит не только остаток нынешнего сезона, но и Евро-2024

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ставки ньюкасл ФА Сандро Тонали

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