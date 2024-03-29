История от легионера: Ярмолюк в Англии вынужденно продал авто за 100 тысяч фунтов

Украинец рассказал о курьезе, который случился с ним.

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк поделился историей о своем транспорте в Англии.

По словам футболиста, он был вынужден продать новое авто в Англии из-за национальных правил. Ярмолюк пригнал машину из Украины, чтобы ездить на ней.

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"Эту машину я купил в Украине. Потому что когда я приобрел авто в Британии, то не смог получить страховку для него. Это была BMW M5 (цена в Британии стартует от 110 тысяч фунтов – прим. Футбол 24).

Вот почему я эту покупал из Украины. Просто не мог получить страховку. Ту BMW пришлось продать", - сказал Ярмолюк в документом фильме.

Ярмолюк ездит на BMW – М4, цена которой стартует с 90 тысяч фунтов.

В этом сезоне Ярмолюк дебютировал за основной состав Брентфорда, успев наиграть 21 матч.

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