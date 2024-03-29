Наставник Валенсии: То, что Яремчук вышел на Евро-2024, должно дать ему положительную энергию

Рубен Бараха высказался о достижении, которого сумел достичь Роман.

Наставник испанской Валенсии Рубен Барах высказался о выходе на Евро-2024 основного голкипера команды грузина Гиорги Мамардашвили и украинского форварда Романа Яремчука.

По словам местного специалиста, выход на континентальное первенство должен придать Роману положительную энергию, которой "летучие мыши" должны пользоваться.

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"Они возвращаются с хорошей динамикой, Гиорги принял участие в историческом достижении для своей страны. Яремчук также сыграет на чемпионате Европы. Это должно дать им положительную энергию, и Валенсия должна воспользоваться ею", - заявил 48-летний руководитель.

Напомним, что Яремчук стал героем первого матча плей-офф против Боснии, где забил гол и отдал ассист, принеся Украине важную победу.

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