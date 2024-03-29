Одноклубник Довбика и Цыганкова, который принадлежит Барсе, прокомментировал свое будущее

Эрик Гарсия еще не знает какой поворот его ожидает в дальнейшем.

Центрбек Жироны Эрик Гарсия, контракт которого принадлежит Барселоне, поделился мыслями о своем будущем.

По словам испанского футболиста, пока он не уверен в том, что ожидает его после завершения текущей кампании.

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"У меня есть контракт, и я на 100% уверен, что вернусь в Барселону. А дальше увидим, что будет.

"Я знаю, что в Барсе есть конкуренция, но я также знаю, что мне хорошо в Жироне. Я знаю свой футбол. Конкуренция делает все лучше", - сказал 23-летний игрок в интервью радиостанции RAC1.

В нынешнем сезоне Гарсия провел 24 матча, забив 2 мяча.

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