iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Одноклубник Довбика и Цыганкова, который принадлежит Барсе, прокомментировал свое будущее

Эрик Гарсия еще не знает какой поворот его ожидает в дальнейшем.
Сегодня, 09:19
Эрик Гарсия / Getty Images
Эрик Гарсия / Getty Images

Центрбек Жироны Эрик Гарсия, контракт которого принадлежит Барселоне, поделился мыслями о своем будущем.

По словам испанского футболиста, пока он не уверен в том, что ожидает его после завершения текущей кампании.

Читай также: "Чарівник": Жирона по-украински оценила гол Цыганкова в ворота Исландии

"У меня есть контракт, и я на 100% уверен, что вернусь в Барселону. А дальше увидим, что будет.

"Я знаю, что в Барсе есть конкуренция, но я также знаю, что мне хорошо в Жироне. Я знаю свой футбол. Конкуренция делает все лучше", - сказал 23-летний игрок в интервью радиостанции RAC1.

В нынешнем сезоне Гарсия провел 24 матча, забив 2 мяча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона эрик гарсия Жирона

Статьи по теме

Один из лидеров Барселоны восстановился после травмы и сможет сыграть с ПСЖ Один из лидеров Барселоны восстановился после травмы и сможет сыграть с ПСЖ
Барселона исключила 4 претендентов на замену Хави из своего шорт-листа Барселона исключила 4 претендентов на замену Хави из своего шорт-листа
Учим иностранные языки: Довбик принял участие в еще одном видео Жироны Учим иностранные языки: Довбик принял участие в еще одном видео Жироны
"Горжусь комплиментами от Хави": Игрок Наполи высказался об интересе со стороны Барселоны "Горжусь комплиментами от Хави": Игрок Наполи высказался об интересе со стороны Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

ММА10:49
Порье потребовал от UFC организовать титульный бой с Махачевым
Европа10:24
Зидан - один из кандидатов на пост тренера Баварии после отказа Алонсо
Европа10:20
Один из лидеров Барселоны восстановился после травмы и сможет сыграть с ПСЖ
09:50
Удачный отдых Неймара в Майами: Встреча с Бекхэмом и первый бросок мяча в бейсболе
Европа09:46
CEO Милана высказался о будущем рекордсмена Серии А
Киберспорт09:24
PGL Major Copenhagen 2024: NaVi сыграют с Eternal Fire, MOUZ - с G2
Европа09:19
Одноклубник Довбика и Цыганкова, который принадлежит Барсе, прокомментировал свое будущее
Европа09:10
Футбол сегодня: матчи Ла Лиги и Лиги 1
Европа08:56
Наставник Валенсии: То, что Яремчук вышел на Евро-2024, должно дать ему положительную энергию
Европа08:33
Алонсо, которым интересовались Бавария и Ливерпуль, определился с будущим
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK