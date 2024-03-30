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"Заметил, что он стал более зрелым": Тренер Челси - о Мудрике

Маурисио Почеттино оценил прогресс украинского футболиста.
Сегодня, 11:58
Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино / Getty Images
Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о вингере команды Михаиле Мудрике.

По словам наставника "синих", украинец является таким игроком, которому нужно время, чтобы успешно прогрессировать.

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"Я заметил, что он стал более зрелым. Я заметил, что он является хорошим примером игрока, которому нужно время, чтобы стать более зрелым и осознать, где он находится.

Всем игрокам нужно время и разные отрезки времени. Я говорил примерно полтора месяца назад, и слишком много всего произошло в первые дни, когда он начал тренироваться с нами. У нас есть опыт работы с такими парнями. В нашей команде слишком много людей, которым нужна помощь.

Мы знаем, что иногда им тяжело, но нам нужно иногда заставить их чувствовать себя не так комфортно, вывести их из зоны комфорта. В этом наша помощь. Мы всегда спокойно и непринужденно относимся к проекту. Могу сказать фанатам, что мы будем внимательны, постараемся стать лучше и приложим все усилия, чтобы изменить их мнение о Челси", - приводит слова Почеттино Standard.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел за Челси во всех турнирах 30 матчей, в которых отличился шестью голами и тремя ассистами.

Ранее Георгий Судаков объяснил, что нужно Мудрику для успеха в Челси.

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