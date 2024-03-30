iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Травма Яремчука помешала Валенсии обыграть Мальорку

Команды не смогли отличиться голом в ворота друг друга.
Вчера, 21:37
Валенсия - Мальорка
Валенсия - Мальорка

В рамках 30-го тура Чемпионата Испании Валенсия приняла на своем поле Мальорку.

Хозяев постигла серьезная неудача уже на 17-ой минуте встречи, когда они потеряли украинца Романа Яремчука. Форварда пришлось менять на Диего Лопеса.

Еще чуть меньше чем через 15 минут "летучие мыши" должны были получать право на пробитие пенальти после подозрения на игру рукой у Омара Маскарелля, но главный арбитр пересмотрел этот эпизод на системе VAR и решил не назначать 11-метровый.

Во втором тайме коллектив Рубена Барахи продолжал давить, например, отличный момент был после штрафного удара Пепелу, но запасной голкипер Мальорки Доминик Грейф справился с ударом испанца.

На 70-ой и 72-ой минутах Грейф снова спас гостей после двух очень опасных ударов Уго Дуро.

В итоге, ни одна из команд так и не смогла одержать победу, и подопечные Барахи и коллектив Хавьера Агирре вынужденно довольствовались нулевой ничьей и по одному набранному баллу в турнирную таблицу.

Статистика матча Чемпионата Испании Валенсия - Мальорка

Валенсия - Мальорка 0:0

xG: 1.09 - 0.86
Удары: 14 - 11
Удары в створ ворот: 5 - 3 
Владение мячом: 52% - 48%

Валенсия: Мамардашвили - Коррея, Москера, Озкачар, Фулькье (Васкес, 65) - Перес (Амалла, 80), Гильямон (Мари, 80), Пепелу, Гонсалес (Герра, 65) - Дуро, Яремчук (Лопес, 17)

Мальорка: Грейф - Видаль (Радоньич, 71), Гонсалес, Настасич, Копете, Коста (Лато, 71) - Дардер, Маскарель (Кошта, 35), Морланес (Санчес, 78) - Ларин (Пратс, 46), Мурики

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия мальорка Роман Яремчук

Статьи по теме

Яремчука заменили в матче с Мальоркой уже на старте игры из-за травмы Яремчука заменили в матче с Мальоркой уже на старте игры из-за травмы
Наставник Валенсии: То, что Яремчук вышел на Евро-2024, должно дать ему положительную энергию Наставник Валенсии: То, что Яремчук вышел на Евро-2024, должно дать ему положительную энергию
Милан сумел обыграть на выезде Фиорентину Милан сумел обыграть на выезде Фиорентину
"Если бы он играл за МЮ, то стоил бы 100 млн евро": Реакция Сети на игру Ярмолюка "Если бы он играл за МЮ, то стоил бы 100 млн евро": Реакция Сети на игру Ярмолюка
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:43
Европа23:43
Милан сумел обыграть на выезде Фиорентину
Европа23:40
"Если бы он играл за МЮ, то стоил бы 100 млн евро": Реакция Сети на игру Ярмолюка
Бокс23:15
Украинец Рагимов грубо нокаутировал соперника и завоевал чемпионский пояс
22:59
Хет-трик Роналду принес Ан-Насру победу над Аль-Таи
Европа22:50
Тухель: Поздравляю Байер с чемпионством
Европа22:23
Киммих - о поражении от Боруссии: Во втором тайме мы играли так будто это был спарринг
Украина22:19
Легендарному футбольному хиту Украины исполнилось 10 лет
Европа21:53
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа21:49
Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд
Украина21:40
Суперлига: Прикарпатье-Говерла в овертайме дожало Киев-Баскет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK