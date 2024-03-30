Травма Яремчука помешала Валенсии обыграть Мальорку

В рамках 30-го тура Чемпионата Испании Валенсия приняла на своем поле Мальорку.

Хозяев постигла серьезная неудача уже на 17-ой минуте встречи, когда они потеряли украинца Романа Яремчука. Форварда пришлось менять на Диего Лопеса.

Еще чуть меньше чем через 15 минут "летучие мыши" должны были получать право на пробитие пенальти после подозрения на игру рукой у Омара Маскарелля, но главный арбитр пересмотрел этот эпизод на системе VAR и решил не назначать 11-метровый.

Во втором тайме коллектив Рубена Барахи продолжал давить, например, отличный момент был после штрафного удара Пепелу, но запасной голкипер Мальорки Доминик Грейф справился с ударом испанца.

На 70-ой и 72-ой минутах Грейф снова спас гостей после двух очень опасных ударов Уго Дуро.

В итоге, ни одна из команд так и не смогла одержать победу, и подопечные Барахи и коллектив Хавьера Агирре вынужденно довольствовались нулевой ничьей и по одному набранному баллу в турнирную таблицу.

Статистика матча Чемпионата Испании Валенсия - Мальорка

Валенсия - Мальорка 0:0

xG: 1.09 - 0.86

Удары: 14 - 11

Удары в створ ворот: 5 - 3

Владение мячом: 52% - 48%

Валенсия: Мамардашвили - Коррея, Москера, Озкачар, Фулькье (Васкес, 65) - Перес (Амалла, 80), Гильямон (Мари, 80), Пепелу, Гонсалес (Герра, 65) - Дуро, Яремчук (Лопес, 17)

Мальорка: Грейф - Видаль (Радоньич, 71), Гонсалес, Настасич, Копете, Коста (Лато, 71) - Дардер, Маскарель (Кошта, 35), Морланес (Санчес, 78) - Ларин (Пратс, 46), Мурики

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