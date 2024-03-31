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"Смесь Неймара и Мбаппе": игрок Милана похвалил Леау за матч против Фиорентины

Вингер сборной Португалии набрал прекрасную форму, благодаря которой "россонери" имеют шестиматчевую серию побед.
Сегодня, 14:58
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images

Милан добыл выездную победу над Фиорентиной со счетом 2:1 в рамках 30-го тура итальянской Серии А.

Главный героем встречи стал вингер "россонери" Рафаэль Леау, который оформил гол+ассист. После матча защитник миланского клуба Алессандро Флоренци рассыпался в комплиментах португальцу, сообщает SempreMilan со ссылкой на DAZN.

"Скажем так, у них немного разные роли, в том смысле, что Мбаппе живет ради голов. Рафа, учитывая его характеристики, для меня скорее их смесь", - ответил итальянец на вопрос о сравнении его одноклубника с Килианом Мбаппе и Неймаром.

"Я бы сказал, что он представляет собой смесь Неймара и Мбаппе. Но я говорю о характеристиках. Дело в том, что если он играет так, как играл в последнее время, то он делает разницу и приближается к чемпионам". 

"В атакующей фазе он становится для нас той силой, которой обладают немногие команды".

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В нынешнем сезоне Рафаэль Леау принял участие в 37 матчах Милана во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 11 голов и 12 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Рафаэл Леау

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