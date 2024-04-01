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Наперекор Тухелю: Директор Баварии прокомментировал чемпионскую гонку в Бундеслиге

Макс Эберль не согласился со словами действующего тренера команды.
Сегодня, 18:29
Макс Эберль / Getty Images
Макс Эберль / Getty Images

Член совета директоров Баварии Мюнхен Макс Эберль высказался о ходе чемпионской гонки в Чемпионате Германии.

Функционер пошел наперекор словам Томаса Тухеля, который уже поздравил Байер с победой в Бундеслиге, но признал, что последние результаты сильно приблизили леверкузенцев к этому.

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"Рано поздравлять Байер с чемпионством. Поздравлять их надо тогда, когда у них не будет математических шансов потерять победу в Бундеслиге. Мы все равно будем биться до последнего.

Тем не менее, победа Байера над Хоффенхаймом существенно приблизила их к этой цели. Возможно это был решающий шаг к победе в чемпионате", - заявил Эберль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига байер

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