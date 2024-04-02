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Футбол

Фенербахче отложил решение о выходе из Суперлиги

Клуб намерен подготовиться к худшему сценарию.
Вчера, 22:50
Али Коч / Getty Images
Али Коч / Getty Images

Фенербхаче объявил, что пока не будет принимать окончательное решение о выходе из чемпионата, пишет beIN Sports.

Напомним, что сегодня состоялось собрание ассамблеи клуба, на котором решалось будущее Фенербахче. Клуб, из-за скандальных ситуаций, намерен покинуть Суперлигу.

Однако пока решение было отложено до конца сезона. Во-первых, сейчас команда борется за чемпионство, а во-вторых, что сменить турецкий чемпионат на любой другой нужно провести немало работы.

"Мы снимаем этот вопрос до общего собрания, которое состоится через 3 месяца. Сейчас мы вообще не рассматриваем вариант с приостановкой спортивной деятельности, потому что к этому нужно подготовиться.

Приостановка деятельности означает, что нам надо будет начинать с любительских лиг. Мы с этим в какой-то мере справимся, а затем объединимся с каким-нибудь клубом. Такое уже случалось. Все это необходимо детально обдумать. Мы не планируем предпринимать такие меры без необходимых контактов за рубежом", - рассказал президент клуба Али Коч.

Ранее президент клуба также признал, что у ситуации нет ни одной положительной развязки.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче

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