Одна из трансферных целей Реала определится со своим будущим в конце апреля

Йоро пока размышляет над тем, куда ему податься.

Центрбек Лилля Лени Йоро стремится определиться со своим будущим к концу текущего месяца. Об этом сообщает издание The Athletic.

Контракт француза с клубом действует до лета 2025 года, но несмотря на попытки Лилля продлить соглашение, игрок не согласился на новый договор.

Читай также: Середняк Ла Лиги намерен арендовать игрока Реала

Несколько европейских клубов, включая Реал, проявили интерес к Йоро и запросили информацию о его финансовых требованиях.

Отметим, сам 18-летний француз пока не определился с выбором, но считает мадридцев одним из лучших вариантов для себя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!