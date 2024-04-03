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Одна из трансферных целей Реала определится со своим будущим в конце апреля

Йоро пока размышляет над тем, куда ему податься.
Вчера, 21:19
Лени Йоро / Getty Images
Лени Йоро / Getty Images

Центрбек Лилля Лени Йоро стремится определиться со своим будущим к концу текущего месяца. Об этом сообщает издание The Athletic.

Контракт француза с клубом действует до лета 2025 года, но несмотря на попытки Лилля продлить соглашение, игрок не согласился на новый договор.

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Несколько европейских клубов, включая Реал, проявили интерес к Йоро и запросили информацию о его финансовых требованиях.

Отметим, сам 18-летний француз пока не определился с выбором, но считает мадридцев одним из лучших вариантов для себя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лилль Реал Мадрид

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