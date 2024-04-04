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Жена Макрона: Спасибо Мбаппе за все, что он сделал для Франции

Бриджит оценила вклад Килиана в местный футбол.
Сегодня, 21:24
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит высказалась о достижениях Килиана Мбаппе.

Женщина поблагодарила местного форварда за все, что он сумел достичь в местном чемпионате и со сборной Франции.

"Во-первых, мы благодарим Килиана. За все, что он дал нам, и за то, что, возможно, даст нам в будущем. Так что большое ему спасибо. Он - великий чемпион, и мы очень гордимся, что он с нами. Так что мы будем следить.

Мыльная опера о его участии в Олимпиаде? В любом случае, спасибо. Спасибо, Килиан", - сказала Бриджит.

Напомним, ранее наставник Франции Дидье Дешам осудил фанов, которые освистали Мбаппе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Килиан Мбаппе

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