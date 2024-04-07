Атлетик - Мальорка: Обзор и результат финального матча Кубка Испании 06.04.2024

Баски завоевали первый Кубок за сорок лет.

В рамках финала Кубка Испании, который проходил на домашнем стадионе Севильи, довольно неожиданно встретились Атлетик Бильбао и Мальорка.

Фаворитом были номинальные хозяева, которые на пути к матчу за трофей выбили Барселону и Атлетико Мадрид, но гости показали себя с лучшей стороны в игре вторым номером.

Именно "красные" в одной из немногочисленных своих контратак сумели открыть счет в матче на 21-ой минуте. Отличился Дани Родригес.

Это позволило подопечным Хавьера Агирре иметь право на ошибку, и они им воспользовались во втором тайме, когда пропустили в начале второго тайма от Ойана Сансета.

В дальнейшем номинальные гости почти идеально действовали в обороне, что позволило им дойти сначала до дополнительного времени, а затем и до серии пенальти.

Но серия пенальти это лотерея, и в этой лотерее Мальорке не повезло. Гости промахнулись дважды подряд вторым и третьим ударом, а хозяева били безошибочно, что позволило им поднять трофей над головой.

Статистика финала Кубка Испании Атлетик - Мальорка

Атлетик - Мальорка 1:1

Голы: Дани Родригес, 21 - Сансет, 50

xG: 2.19 - 0.56

Удары: 22 - 9

Удары в створ ворот: 6 - 4

Владение мячом: 69% - 31%

Атлетик: Агирресабала - Де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче (Лекуэ, 105+1) - Де Галаррета, Прадос (Весга, 46) - И. Уильямс (Беренгер, 91), Сансет (Муниаин, 91), Н. Уильямс - Гурусета (Р. Гарсия, 91).

Мальорка: Грейф - Гонсалес, Вальент (Маффео, 91), Раильо, Копете (Настасич, 105+3), Лато (ван дер Гейден, 111) - Дардер (Морланес, 62), Кошта, Д. Родригес (Радоньич, 73) - Ларин (Санчес, 62), Мурики.

Предупреждения: Паредес - Мурики, Радоньич.

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