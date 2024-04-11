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Чемпион мира - о Мбаппе: Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов

Кристоф Дюгарри возмущен поведением француза.
Вчера, 22:15
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри резко раскритиковал Килиана Мбаппе.

Напомним, ПСЖ уступил Барселоне в рамках четвертьфинала ЛЧ, а француз стал одним из худших игроков на поле.

Дюгарри заявил, что Мбаппе проявил неуважение к своей команде, турниру, однако экс-игрок верит, что Килиан еще может проявить себя.

"Я не собираюсь критиковать футболиста, потому что это слишком легко. Все видели его унылое выступление. Я буду критиковать человека. Вчера он показал худшее, что есть в футболе. И худшее, что может показать топ-игрок.

Можно пропускать игры, быть бесполезным. Но его вчерашнее поведение возмутительно. Это отсутствие уважения, предательство.

Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов. Четвертьфинал, который ты якобы мечтаешь выиграть со своим клубом. Твое отношение – абсолютный позор. Я не думал, что можно опуститься так низко.

Впереди второй матч, и я все еще верю в то, что этот парень преобразится и поможет своей команде победить. Я надеюсь на это всем сердцем", - цитирует Дюгарри Le Parisien.

Ранее также президент УЕФА признался, что получал угрозы из-за Суперлиги.

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