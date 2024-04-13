Фергюсон рассказал, какой матч заставил его пожалеть о решении уйти на пенсию
Сэр Алекс Фергюсон шокировал весь футбольный мир, решив уйти на пенсию по окончанию сезона-2012/13.
Напоследок великий тренер выиграл вместе с Манчестер Юнайтед свой тринадцатый титул чемпиона Англии.
Но спустя всего один год 82-летний шотландец стал свидетелем матча, который вынудил его пожалеть о своем решении.
"Я принял это решение из-за смерти сестры Кэти (жена Фергюсона). Она оставалась одна, поэтому я не сомневался в своем решении", - цитирует сэра Алекса Daily Mail.
"Я взял Кэти с собой на финал Лиги чемпионов 2014 года, когда Реал играл с Атлетико в Лисабоне. Это был первый раз, когда я сказал себе: "Я скучаю по этому".
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"После игры я спустился вниз, чтобы увидеть (Криштиану) Роналду. Карло Анчелотти был тренером. Он замечательный человек. Увидев меня в коридоре, он сказал: "Криштиану идет к медицинскому персоналу получить помощь. Заходите".
"Пришли все игроки Реала и пожали мою руку. Знаете, это был действительно приятный момент. Наверное, это единственный раз, когда я сказал себе: "Я скучаю по этому", по такой большой игре".
Напомним, что недавно Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии, который его Ан-Наср в итоге проиграл.
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