Фергюсон рассказал, какой матч заставил его пожалеть о решении уйти на пенсию

Забавно, что произошло это всего спустя год после его ухода, еще и при участии его бывшего подопечного.

Сэр Алекс Фергюсон шокировал весь футбольный мир, решив уйти на пенсию по окончанию сезона-2012/13.

Напоследок великий тренер выиграл вместе с Манчестер Юнайтед свой тринадцатый титул чемпиона Англии.

Но спустя всего один год 82-летний шотландец стал свидетелем матча, который вынудил его пожалеть о своем решении.

"Я принял это решение из-за смерти сестры Кэти (жена Фергюсона). Она оставалась одна, поэтому я не сомневался в своем решении", - цитирует сэра Алекса Daily Mail.

"Я взял Кэти с собой на финал Лиги чемпионов 2014 года, когда Реал играл с Атлетико в Лисабоне. Это был первый раз, когда я сказал себе: "Я скучаю по этому".

Сэр Алекс Фергюсон и Анхель Ди Мария / Источник: Getty Images

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"После игры я спустился вниз, чтобы увидеть (Криштиану) Роналду. Карло Анчелотти был тренером. Он замечательный человек. Увидев меня в коридоре, он сказал: "Криштиану идет к медицинскому персоналу получить помощь. Заходите".

"Пришли все игроки Реала и пожали мою руку. Знаете, это был действительно приятный момент. Наверное, это единственный раз, когда я сказал себе: "Я скучаю по этому", по такой большой игре".

Напомним, что недавно Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии, который его Ан-Наср в итоге проиграл.

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