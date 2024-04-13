Топ-клуб Серии А может получить владельцев из Саудовской Аравии
Неназванная семья оценивает перспективы приобретения Интера
Миланский Интер в скором будущем может получить новых владельцев.
Как сообщает издание La Reppublica, неназванная семья из Саудовской Аравии оценивает перспективы приобретения "нерадзурри".
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Данная семья имеет прямой контакт с нынешним владельцем клуба китайцем Стивеном Чжаном, поэтому, будет вести переговоры напрямую с ним без посредников. Больше деталей пока неизвестно.
Чжан приобрел итальянский топ-клуб в 2018 году. С тех пор команда попала в финал Лиги чемпионов, выиграла Чемпионат и Кубок Италии, дважды триумфовали в Суперкубке Италии.
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