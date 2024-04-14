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Футбол

Робертсон: У нас было достаточно моментов для двух или трех побед

Команде нужно срочно прибавлять.
Сегодня, 19:05
Эндрю Робертсон / Getty Images
Эндрю Робертсон / Getty Images

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от Кристал Пэлас.

Напомним, мерсисайдцы неожиданено уступили "орлам", а до этого также разгромно проиграли Аталанте. Защитник признает, что команда сейчас играет очень плохо.

Оборонительной и атакующей линиям нужно сильно прибавлять, но даже без этого команда упускает огромное количество моментов.

"Это происходит в нескольких последних матчах, и именно за это мы и были наказаны. Сейчас нам бывает тяжело сохранять ворота сухими. Не могу сказать, сколько раз это удалось нам в последних 10-15 матчах, но таких игр немного. В такой ситуации нужно реализовывать свои моменты – все просто. Ребята в атаке должны играть лучше, но защитники и оборона команды в целом также должны действовать лучше.

Сегодняшний результат огорчает. Было очень много моментов. В первом тайме мне показалось, что мы играли слабо, а соперник был на высоте и мог забить больше одного гола. Во втором тайме у нас было достаточно моментов для двух или трех побед", - приводит слова шотландца BBC.

Ранее также игрок МЮ пролайкал посты с критикой главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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