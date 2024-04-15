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Хавбек Арсенала - о чемпионской гонке: Премьер-лига преподнесет еще много сюрпризов

Деклан Райс настроен оптимистично.
Сегодня, 09:59
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Полузащитник Арсенала Деклан Райс не считает, что чемпионская гонка в АПЛ уже окончена.

Напомним, накануне "канониры" неожиданно проиграли Астон Вилле и пропустили Манчестер Сити на первое место. Теперь лондонцы отстают от "горожан" на два очка, но опережают Ливерпуль по дополнительным показателям.

Деклан Райс уверен, что еще ничего не решено, и в следующие шесть туров в лиге может произойти, что угодно. Это Арсенал доказал как раз в предыдущем матче.

"Это еще не конец, впереди шесть матчей. Мы находимся в невероятном положении, отставая от Сити всего на два очка.

Мы все еще готовы, мы полностью сосредоточены на нашей цели и на том, чего можем достичь. Премьер-лига преподнесет еще много сюрпризов, я думаю, вы убедились в этом по сегодняшним результатам. Все может случиться, и мы будем сохранять позитивный настрой", - приводит слова хавбека пресс-служба Арсенала.

Ранее также защитника "канониров" высказался касательно своего будущего.

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